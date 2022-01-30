Fransız oyuncu takımdan ayrıldı
Antalyaspor, kiralık olarak oynattığı Fransız futbolcu Enzo Crivelli ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Spor 30.01.2022, 14:28
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir'den kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon 14 maçta kırmızı-beyazlı formayı giyen 26 yaşındaki Fransız oyuncu, gol atamadı.
Kaynak: AA
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