Fransız gazeteci haddini aştı! Stada alınmayacak

Galatasaray'ın Marsilya ile oynayacağı maçtan önce Fransız gazeteci Romain Canuti tepki çeken bir harekete imza attı.

Sttattaki aslan heykeliyle fotoğraf çektirip yazdığı mesajla Galatasaraylıları sinirlendiren Canuti için Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler harekete geçti. Fransa'dan gelen gazetecinin maça alınmamasını isteyen idareciler UEFA'ya durumu bildirerek akreditasyon iptali talep etti.

Tüm bunların ardından Romain Canuti sosyal medya hesabından bir özür mesajı paylaştı.

Canuti'nin açıklaması şöyle;

"Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim."