Fransa-Fas maçındaki sakatlık Beşiktaşlıları endişelendirdi

Fas'ın Beşiktaşlı stoperi Romain Saiss, Fransa ile oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında karşılaşmaya devam edemedi ve sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Saiss oyundan çıkarken büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşları tecrübeli ismi teselli etti. Saiss'in yerine Selim Amallah dahil oldu.

Fas Milli Takımı'nda Fransa maçı başlamadan hemen önce de Nayef Aguerd sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartılmıştı.