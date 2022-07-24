Fransa'da kazanan Max Verstappen

Sezonun 12. mücadelesi, Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapıldı.

Mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc, ilk sırada götürdüğü yarışın 18. turunda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı.

Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla ilk sıraya geçen Verstappen, bu fırsatı iyi değerlendirdi ve doğru lastik stratejisinin de yardımıyla yarışı ilk sırada tamamladı. Sezonun yedinci birinciliğine 1.30.02.112'lik derecesiyle rahat bir yarışın ardından ulaşan Hollandalı pilot, pilotlar klasmanında açık ara liderliğini sürdürdü.

Kariyerinin 300. F1 yarışına çıkan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 10.587 saniye arkasında ikinci, takım arkadaşı ve vatandaşı George Russell ise liderin 16.495 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanı lideri Verstappen, puanını 233'e çıkardı. Leclerc, 170 puanla ikinci, Sergio Perez ise 163 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun 13. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si, 31 Temmuz'da yapılacak.

Fransa Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 233 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 170

3. Sergio Perez (Meksika): 163

4. Carlos Sainz (İspanya): 144

5. George Russell (Büyük Britanya): 143

Takımlar

1. Red Bull: 396

2. Ferrari: 314

3. Mercedes: 270

4. Alpine: 93

5. McLaren: 89