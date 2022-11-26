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Fransa 2'de 2 yaptı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, D Grubu'ndaki ikinci maçında Danimarka'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Spor 26.11.2022, 21:32
Fransa 2'de 2 yaptı

Puanını 6'ya çıkaran Fransa, son maçında Tunus ile karşılaşacak. Bir puanda kalan Danimarka ise Avustralya ile kozlarını paylaşacak.

Stat 974'te oynanan ve 42 bin 860 seyircinin takip ettiği maça Fransa 4-2-3-1, Danimarka ise 3-4-3 dizilişiyle başladı. Fransa'da iyileşen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Raphael Varane, ilk 11'de sahaya çıktı. Varane, sakatlığı nedeniyle Avustralya maçında forma giyememişti.

Son Dünya şampiyonunda ayrıca Avustralya müsabakasında dizinden sakatlanan Lucas Hernandez'in yerine kardeşi Theo Hernandez ilk 11'de yer aldı.

Danimarka'da ise teknik direktör Kasper Hjulmand, Simon Kjaer'in yerine Victor Nelsson'a ilk 11'de şans verdi. Galatasaraylı futbolcu, Dünya Kupası'nda ilk kez forma giydi.

Fransa, ilk yarıda daha baskılı oynadı. 21. dakikada Rabiot ve 33. dakikada Griezmann'ın çıkardığı şutlarda kaleci Schmeichel gole izin vermedi. 30. dakikada Kounde'nin şutunda Höjbjerg altıpasın içinde golü önlerken, 37. dakikada Giroud ve 40. dakikada Mbappe'nin yaptığı vuruşlarda meşin yuvarlak auta çıktı.

Danimarka ise en net pozisyonunu ani atak sonucunda buldu. 36. dakikada Cornelius'un şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fransa, 56. dakikada Mbappe ve 60. dakikada Griezmann ile yakaladığı net pozisyonları değerlendiremedi.

Fransa'nın 61. dakikada geliştirdiği ani atakta sol kanattan ceza sahasına sokulan Mbappe, pasını Theo Hernandez'e verdi. Son çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Hernandez, meşin yuvarlağı tekrar Mbappe ile buluşturdu. Yıldız oyuncunun altıpasın önünde sol çaprazda bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

Danimarka, 68. dakikada beraberliği sağladı. Eriksen'in sağdan kullandığı kornerde Andersen'in kafayla indirdiği topu arka direkte kafa vuruşuyla tamamlayan Christensen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Golü bulduktan sonra temposunu arttıran Danimarka, 73. dakikada Lindstrom ile ikinci gole yaklaşırken, Fransa ise 78. dakikada Tchoumendi ve 80. dakikada Rabiot ile fırsatları değerlendiremedi.

Karşılaşmanın en çalışkan oyuncularında Mbappe, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Griezmann'ın sağ çaprazdan ortasına arka direkte dokunan Mbappe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Fransa'yı tekrar öne geçirdi: 2-1.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Fransa, Katar 2022'de adını son 16'ya yazdıran ilk takım oldu.

Ülkesinin Paris Saint-Germain takımında forma giyen Kylian Mbappe, milli takım kariyerindeki gol sayısını 31'e çıkardı.

Kaynak: AA
#Fransa #Danimarka #Dünya Kupası
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