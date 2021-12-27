Francesco Farioli Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta Nef Stadı'nın tribünlerinde sürpriz bir isim vardı. Bu yılın Mart-Aralık ayları arasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, karşılaşmayı locadan izledi.

GALATASARAY'A MI KATILIYOR?

Sarı-kırmzılıların 25 Kasım'da Marsilya ile oynadığı Avrupa maçını da tribünden takip eden Farioli'inin bir ay içinde ikinci kez Nef Stadı'na gelmesi kafalarda bazı soru işaretleri oluşturdu. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı anılan Farioli'nin Galatasaray'a transferi mi gündemdeydi? Bu konu açıklığa kavuştu...

YÖNETİM DEĞERLENDİRMEYE ALDI

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı Karagümrük'ün başında çıktığı 27 maçta 1.52 puan ortalaması tutturan Farioli'nin Fatih Terim'in ekibine girmesi için sarı-kırmızılı kulübe teklif yapıldığı öğrenildi. Başkan Burak Elmas ve yönetimin değerlendirmeye aldığı bu teklife teknik direktör Terim'in şimdilik sıcak bakmadığı belirtildi. Elmas ve Terim'in hafta içinde konuyla ilgili bir görüşme yaparak Farioli'nin teknik ekibe dahil edilip edilmeyeceğine karar verecek.

FARIOLI DAHA ÖNCE NE YAPTI?

Fracesco Farioli, İtalya'da Margine Coperta, Fortis, Juventus, Lucchese, Benevento, Sassuolo, ve Katar'da Aspire Akademi'de kaleci antrenörü olarak çalıştıktan sonra 2020'de Aytemiz Alanyaspor'a gelerek teknik direktör Çağdaş Atan'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

19 Mart 2021'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğüne getirilen 32 yaşındaki Farioli, kırmızı-siyahlı takımın peş peşe 3 maç kaybetmesi üzerine 12 Aralık'ta görevinden ayrılmıştı. İtalyan çalıştırıcı, İstanbul temsilcisinin başında 26 Süper Lig maçına çıktı. Farioli yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, 10 galibiyet, 8'er de beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fatih Karagümrük'ün eski hocasının Terim'in ekibine girmesi için teklif yapıldı. Galatasaray'da bu sezon teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılıklarını Necati Ateş ve Selçuk İnan yapıyor. Sarı-kırmzılıların kaleci antrenörü ise Fadıl Koşutan.