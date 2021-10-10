Formula 1 Türkiye GP'si başladı

Tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan ve motor sporlarının en prestijli yarışı olan Formula 1, İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı Türkiye Grand Prix'siyle sürüyor.

Penademi nedeniyle geçen yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix’si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştiriliyor.

240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park’ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi.

Yarış başladı

5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti’ndeki 58 turluk yarışa start verildi.

Türkiye Grand Prix’inde dün koşulan sıralama turlarında Mercedes takımından Lewis Hamilton pole pozisyonu kazanmıştı. Ancak İngiliz pilotun 10 sıra grid cezası olduğu için yarışa takım arkadaşı Valtteri Bottas ilk sıradan başladı.