Formula 1'de sıradaki Brezilya var
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışı Brezilya'da yapılacak.
Spor 10.11.2022, 18:27
Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek. 71 turluk yarış ise 13 Kasım Pazar günü TSİ 21.00'de başlayacak.
Bu sezon Verstappen 14, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 416 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 280
3. Charles Leclerc (Monako): 275
4. George Russell (Büyük Britanya): 231
5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 216
Takımlar
1. Red Bull: 696
2. Ferrari: 487
3. Mercedes: 447
4. Alpine: 153
5. McLaren: 146
Kaynak: AA
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|29
|2. Başakşehir
|12
|24
|3. Galatasaray
|12
|24
|4. Adana Demirspor
|12
|23
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Beşiktaş
|13
|22
|7. Trabzonspor
|12
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Antalyaspor
|12
|16
|10. Alanyaspor
|13
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Kasımpaşa
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Giresunspor
|12
|12
|16. Hatayspor
|12
|11
|17. Sivasspor
|13
|10
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Bodrumspor
|11
|21
|3. Keçiörengücü
|11
|21
|4. Samsunspor
|12
|20
|5. Boluspor
|11
|19
|6. Manisa FK
|11
|19
|7. Rizespor
|11
|18
|8. Pendikspor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Göztepe
|11
|14
|13. Tuzlaspor
|11
|12
|14. Altay
|12
|12
|15. Altınordu
|11
|12
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
|17. Erzurumspor
|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|34
|2. M.City
|13
|32
|3. Newcastle
|14
|27
|4. Tottenham
|14
|26
|5. M. United
|13
|23
|6. Brighton
|13
|21
|7. Chelsea
|13
|21
|8. Liverpool
|13
|19
|9. Fulham
|14
|19
|10. Crystal Palace
|13
|19
|11. Brentford
|14
|16
|12. Leeds United
|13
|15
|13. Aston Villa
|14
|15
|14. Leicester City
|14
|14
|15. West Ham United
|14
|14
|16. Everton
|14
|14
|17. Bournemouth
|14
|13
|18. Southampton
|14
|12
|19. Wolves
|14
|10
|20. Nottingham Forest
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Real Betis
|13
|24
|6. Atletico Madrid
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Villarreal
|14
|21
|9. Rayo Vallecano
|13
|21
|10. Mallorca
|14
|19
|11. Real Valladolid
|14
|17
|12. Valencia
|13
|16
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Sevilla
|14
|11
|18. Celta Vigo
|13
|11
|19. Cadiz
|13
|11
|20. Elche
|14
|4