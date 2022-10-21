Formula 1'de sırada ABD var

Japonya'da düzenlenen önceki yarışla Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda ABD Grand Prix'i gerçekleştirilecek.

Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 23 Ekim Pazar günü TSİ 01.00'de başlayacak. Yarış ise aynı gün, TSİ 22.00'de gerçekleştirilecek.

Bu sezon Verstappen 12, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) 2 ve Carlos Sainz (Ferrari) bir yarış galibiyeti elde etti.

Formula 1'de ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 366 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 253

3. Charles Leclerc (Monako): 252

4. George Russell (Büyük Britanya): 207

5. Carlos Sainz (İspanya): 202

Takımlar

1. Red Bull: 619

2. Ferrari: 454

3. Mercedes: 387

4. Alpine: 143

5. McLaren: 130