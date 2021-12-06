Formula 1'de kazananı son yarış belirleyecek
Formula 1’de sezonun 21. yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prixi'ni Lewis Hamilton kazandı. Max Verstappen'in 5 saniye ceza aldığı yarışta İngiliz pilot Lewis Hamilton hem ilk sırayı hem de en hızlı turu atarak Max Verstappen ile puanlarını eşitledi.
Spor 06.12.2021, 10:13
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prixi inanılmaz olaylara sahne olurken Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton yarışı ilk sırada tamamlayıp Max Verstappen ile puanlarını eşitledi.
Yarış iki kez durdu
Bu yıl ilk kez yapılan Suudi Arabistan Grand Prixi'nde yarışta yaşanan kaza ve olaylar nedeniyle iki kez kırmızı bayrak çıktı. Max Verstappen ile Lewis Hamilton'un liderlik mücadelesi nefesleri keserken Hollandalı pilot şikanı kestiği için 5 saniye ceza aldı.
Final Abu Dhabi'de
Suudi Arabistan Grand Prixi'ne puan olarak Max Verstappen'in gerisinde başlayan Lewis Hamilton aldığı liderlik ve attığı en hızlı turla 369.5 puana ulaşarak eşitliği yakaladı. 10-12 Aralık tarihlerinde yapılacak Abu Dhabi yarışını kazanan pilot dünya şampiyonu olacak.
17
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Fenerbahçe
|15
|27
|3. Konyaspor
|14
|26
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|14
|18
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|13
|28
|2. Ümraniye
|14
|27
|3. Ankaragücü
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Bursaspor
|14
|17
|14. Menemenspor
|13
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|14
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Brentford
|15
|17
|13. Crystal Palace
|15
|16
|14. Leeds United
|15
|16
|15. Southampton
|15
|16
|16. Everton
|14
|15
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Osasuna
|16
|21
|10. Athletic Bilbao
|15
|20
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|16
|8