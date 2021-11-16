Formula 1'de ilk kez
Alfa Romeo bir ilke imza attı ve Formula 1 tarihinde ilk kez bir Çinli pilotla anlaştı. Çinli sürücü Zhou Guanyu, gelecek sene İtalyan pilot Antonio Giovinazzi'nin yerine yarışacak.
Spor 16.11.2021, 16:35
Alfa Romeo'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mercedes'ten ayrılıp takıma katılacağı daha önce duyurulan Valtteri Bottas'ın yanında yarışacak isim 22 yaşındaki Zhou olacak.
Bir yıllık sözleşme imzalanan Zhou, Formula 1'de mücadele eden ilk Çinli pilot olarak kayıtlara geçecek.
2015 İtalya F4 Şampiyonası'nı 2. sırada tamamlayan ve 2021 F3 Asya Şampiyonası'nda birinci olan Zhou, 3 yarış kazandığı 2021 Formula 2 Şampiyonası'nı ise 2. sırada götürüyor.
Kaynak: AA
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