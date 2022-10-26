Formula 1'de güçlü ortaklık

Daha önce 2026'da yürürlüğe girecek güç ünitesi kurallarından dolayı F1'de motor tedarikçisi olacağını duyuran Audi'nin, iş birliği yapacağı takım belli oldu.

Audi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Alfa Romeo adıyla yarışan İsviçre merkezli Sauber takımından hisse satın alınacak.

2026'da şampiyonaya girecek Audi fabrika takımının güç üniteleri, Almanya'nın Neuburg an der Donau kasabasındaki fabrikada, otomobilin şasisi ve karoseri ise Sauber'in İsviçre'nin Hinwil kasabasındaki tesislerde üretilecek.

Yeni güç üniteleri, mevcut turboşarjlı V6 motorların mimarisini koruyacak ancak artırılmış elektrik gücü ve yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacak.