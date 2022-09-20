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Formula 1'de 2023 sezonu takvimi açıklandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonunun takvimi duyuruldu. Buna göre ilk yarış 5 Mart 2023'te Bahreyn'de yapılacak.

Spor 20.09.2022, 20:22
Formula 1'de 2023 sezonu takvimi açıklandı

F1'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Takvim şöyle:

Tarih

Grand Prix

Yer

5 Mart

Bahreyn

Sahir

19 Mart

Suudi Arabistan

Cidde

2 Nisan

Avustralya

Melbourne

16 Nisan

Çin

Şangay

30 Nisan

Azerbaycan

Bakü

7 Mayıs

Miami

Miami

21 Mayıs

Emilia Romagna

Imola

28 Mayıs

Monaco

Monaco

4 Haziran

İspanya

Barcelona

18 Haziran

Kanada

Montreal

2 Temmuz

Avusturya

Spielberg

9 Temmuz

İngiltere

Silverstone

23 Temmuz

Macaristan

Budapeşte

30 Temmuz

Belçika

Spa

27 Ağustos

Hollanda

Zandvoort

3 Eylül

İtalya

Monza

17 Eylül

Singapur

Singapur

24 Eylül

Japonya

Suzuka

8 Ekim

Katar

Losail

22 Ekim

ABD

Austin

29 Ekim

Meksika

Mexico City

5 Kasım

Brezilya

Sao Paulo

18 Kasım

Las Vegas

Las Vegas

26 Kasım

Abu Dabi

Yas Marina

Kaynak: AA
#Formula 1 #2023 sezonu
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