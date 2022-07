"Florya'dan, 10 milyar liranın üstünde, daha ihtiyatlı gelir söz konusu"

Erden Timur, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda konuştu.

Sunumunu yaptığı projelerle ilgili seçim sürecinden beri hep aynı dokümanlarla aynı şeyleri anlattığını ve 12 tane toplantıda 50'den fazla soru cevapladığını aktaran Timur, "Eleştiri geliştirici bir şey. Her türlü eleştiriye açık olmak gerekiyor. Herkesin özgür kararını vermesi için hiçbir şeyi pazarlama mantığıyla anlatmamam gerektiğini ifade etmiştim. Çok özen gösteriyoruz. Her şey konuşulmalı. Ama bu kadar titizliğe rağmen tam tersi ima yapıldığında gerçekten maksatlı oluyor. Burada tek maksat doğruya ulaşmak." dedi.

Florya arazisinin imarının bulunduğunun anlatan Timur, Riva Projesi'yle ilgili de şunları söyledi:

"(Riva ile borcumuzu azalttık mı?) diye sorulmuştu. Rakiplerimizden Beşiktaş'ın yarısı, Fenerbahçe'nin de neredeyse üçte biri kadar borcumuzun, onlara göre az olmasının sebebi, çok önemli kısmı Riva aslında. Bir an önce ana faaliyetlerimizden kar etmeliyiz ama şu an sadece Almanya'da iki tane enstitüyle futbol altyapı çalışmaları başlatıldı, sadece ana faaliyetlerin kar getirici olması için. Çünkü ana faaliyetle kar getiremeyen hiçbir kurum yaşayamaz. Riva'daki paraya kimse güvenmesin diye bunu yapıyoruz, mali sürdürülebilirliğin temelinde bu yatıyor. Ne kadar sorumlu davranmaya çalıştığımızı, üzerimizdeki baskıya rağmen, normal transferde 4-5 yıllık kontratlar var, ne kadar hassasiyet gösterdiğimizi tüm rakamlarla anlatacağız. Onu da sürdürülebilir modele götürme çabamız var. Belki birinci yıl olmayacak ama sonraki yıllarda olacak, göstermek isterim."

Galatasaray Adası Projesi imar hakkının 200 metrekare olduğunu hatırlatan Timur, buranın yıllarca doğru şekilde sosyal tesis olarak kullanılması için ekstra alanların gerektiğini ve ekstra alanlar için üstündeki rakamları da gösterdiklerini kaydetti.

Florya'nın borçla nasıl ilişkilendirileceği konusuna değinen Timur, "Florya'dan 10 milyar liranın üstünde, daha ihtiyatlı gelir söz konusu. Yüzde 20'si satılırsa inşaatın maliyeti çıkıyor. Yüzde 26'sı satılınca da Galatasaray'ın tüm borcu çıkıyor. Florya'da 530- 650 gibi daire çıkacak. 108 daire satılınca inşaat maliyeti, 137 daire satılınca da Galatasaray'ın borcu ödeniyor." ifadesini kullandı.

Herkesin kendi işini korumakla mükellef olduğunu ve 14 milyar lira aktif büyüklüğü olan bir şirketi olduğunu anlatan Timur, dün konuştuğu bir şirket genel müdürü ve daha önce konuştuğu bir banka sahibinin kendisine, "Çok iyi yapılmış ve vizyoner bir yapı, hiçbir spor kulübünde olmadı" dediklerini ifade etti.

Eski Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak da daha önceki konuşmacıların Florya'nın imarının olup olmadığını sorduklarını hatırlatarak, "Evet biz, rahmetli başkan Mustafa Cengiz döneminde, mekanı cennet olsun, bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla, başta Mustafa Cengiz'in büyük çabalarıyla beraber, elimizden giden Florya'yı tarla olarak verdik ve imarlı bir şekilde geri aldık." dedi.

Bu kürsülere çıkan insanların kendilerini o dönem eleştirdiklerini ve "Florya geri alınır mı?" diye sorduklarını da vurgulayan Albayrak, "Çıktım, 'geri alıyorum' dedim ve şu anda Florya'ya Galatasaray'ın kurtuluşu olarak bakılıyor. Ne mutlu beraber çalıştığımız için. 'Adayı muhakkak çözeceğiz' demiştim. Şükür olsun Allah'ıma onu da çözdük, onun da temelini mekanı cennet olsun beraber çalıştığım Mustafa Cengiz başkanımla beraber, şampiyonluk da yaşamıştım. Adayı bu şekilde bizden sonran gelen Dursun başkan, önceki dönemde de Burak başkanla (Elmas) beraber Galatasaray'a kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Dursun Özbek'in Galatasaray için her şeyi yapabileceğine inandığı bir başkan olduğunu ve daha önce kendisini projelerini gerçekleştirmek üzere başkanlık yapmaya davet ettiğini de vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Riva ve Florya'yı en iyi o biliyordu. İnanıyorum ki Dursun başkanımız bu işleri halledecek. Her zaman her konuda yanlarında olacağımı size burada taahhüt ediyorum. Ne olur Erdem Timur'u küstürmeyelim, daha iki ay oldu. Her geleni burada küstürürsek, elini taşın altına koyan insanları kıskançlıktan dolayı kötülersek, Galatasaray'da yarın öbür gün kimseyi bulamayız. Ben Dursun başkanıma ve ekibine sonuna kadar destek olacağımı, adaya verdiğim söz gibi söz veriyorum. Dursun başkanın da ekibiyle beraber bu yükün altından kalkacağına son derece inanıyor ve güveniyorum.

Galatasaray'ın özlem duyduğu bir ortam vardı ada açılışında. Dursun başkan herkesi çok güler yüzle karşılıyor ve herkesle ilgileniyordu. Hepimizin özlediği Galatasaray bu. Allah bugünden sonra şu salonu ikiye bölünmüş bir şekilde bize görmeyi nasip eylemesin arkadaşlar. Biz bir ve beraber olursak rakip takımlar korksun. Biz salonda ikiye ayrılmadığımız zaman rakip takımlar korksun. Başkanımı destekliyorum, bütün projelerine kefilim, inanıyorum ve ne olur burada önlerine, geleceğimize taş koymayalım. Yönetimin önün açalım. İnanıyorum ki çok güzel işler olacak. Biz Florya'dan çıkarsak daha büyük bir yere geçeceğiz. THY eski yerinden çıktı yeni havalanına gitti, dünyada ikinci-üçüncü havaalanı oldu. Tesisler ne kadar büyük olursa sizin büyümeniz o kadar büyük olur. Biz tesislerimizi Kemerburgaz'a taşımak mecburiyetindeyiz."