Fırsat transferi Samuel Umtiti!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ara trasfer dönemindeki hedeflerinin Kaan Ayhan ve Cenk Tosun olduğunu dile getirmişti. Ancak aynı Miralem Pjanic’de olduğu gibi Kara Kartal’ın karşısına ‘fırsat transferi’ çıkarsa, bu durum değişecek. İspanya’dan gelen haberlere göre böyle bir fırsat doğmuş olabilir: Samuel Umtiti ... Barcelona, Fransız yıldızı transfer listesine koydu ancak teklif yapan olmadı. İspanyol devinin kadro dışı bıraktığı dünyaca ünlü stoper için Beşiktaş’ın harekete geçtiği öne sürüldü. Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen İspanyol gazetesi Diario Sport, Siyah- Beyazlılar’ın Umtiti ile yakından ilgilendiğini yazdı. Beşiktaş, Pjanic’de olduğu gibi Fransız savunmacının maaşının bir bölümünü karşılayarak sezon sonuna kadar kiralayabilir.

Pjanic devreye girebilir

Samuel Umtiti’nin peşindeki tek takım Siyah-Beyazlılar değil. Yıldız futbolcunun altyapısından yetiştiği Lyon ile bir başka Fransız ekibi Nice de 27 yaşındaki stoperin şartlarını araştırıyor. Beşiktaş’a imza attığı ilk günden beri çok mutlu olan ve her açıklamasında, “En doğru kararı verdim” diyen Miralem Pjanic, Barcelona’dan eski takım arkadaşı olan Umtiti’nin de Siyah- Beyazlılar’a imza atması için devreye girebilir.

Dünya Kupası’nı kazandı!

Samuel Umtiti, Fransa Milli Takımı’nda yakınsamana kadar savunmanın değişilmez isimlerinden biriydi. Horozlar’ın mutlu sona ulaştığı 2018 Dünya Kupası’nda Varane ile birlikte defansın merkezinde görev yaptı. Umtiti, Fransa’nın dev turnuvada oynadığı 8 mücadelenin 7’sinde 90 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, yarı finalde Belçika karşısında tek golü kaydederek takımını finale taşıyan isim olmayı başardı.