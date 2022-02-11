Fiorentina deplasmanda turladı: 2-3
Fiorentina, deplasmanda Atalanta'yı 3-2 mağlup ederek İtalya Kupası'nda yarı finale çıktı.
Spor 11.02.2022, 01:02
İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta ve Fiorentina, Gewiss Stadyumu'nda karşılaştı.
Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Fiorentina, 90+3. dakikada bulduğu golle rakibini 3-2 yenmeyi başardı ve yarı finale çıkan taraf oldu.
Fiorentina'ya yarı finale çıkaran golleri 9. (pen) ve 71. dakikalarda Piatek, 90+3. dakikada Milenkovic attı.
Atalanta'nın golleri 30. dakikada Zappacosta, 56. dakikada da Boga'dan geldi.
Fiorentina'da 79. dakikada Martinez kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Atalanta'da milli oyuncumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: TRT Spor
10
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Fenerbahçe
|25
|40
|6. Alanyaspor
|24
|39
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|25
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. İstanbulspor
|22
|39
|6. Eyüpspor
|21
|37
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Gençlerbirliği
|23
|29
|10. Boluspor
|21
|28
|11. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Menemen Belediyespor
|22
|26
|15. Bursaspor
|22
|24
|16. Kocaelispor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|23
|31
|10. Southampton
|24
|29
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Crystal Palace
|24
|26
|13. Leicester City
|21
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|23
|16
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Villarreal
|24
|36
|6. Atletico Madrid
|22
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Celta Vigo
|24
|31
|10. Rayo Vallecano
|22
|31
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|24
|19
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11