Fiorentina'dan Genoa'ya tarihi fark
Serie A'nın 22. haftasında Fiorentina'ya konuk olan Genoa, evine aldığı 6-0'lık mağlubiyetle döndü.
Spor 18.01.2022, 01:44
Serie A'da 22. hafta, üç maç ile devam etti. TSİ 22.45'te başlayan maçta Fiorentina, sahasında Genoa ile karşılaştı.
Ev sahibi ekip, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.
Mor Menekşeler'e galibiyeti getiren golleri Odriozola, Bonaventura, Brighi (2), Vlahovic ve Torreira attı. Fiorentina, bu galibiyetin ardından 35 puanla 6. sırada kendine yer buldu. Genoa ise 12 puanla 19. sırada kaldı.
Kaynak: NTVSPOR
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