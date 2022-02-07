Final maçına damga vuran diyalog: "Al düdüğü maçı sen yönet Salah"
Afrika Uluslar Kupası finali maçının 36. dakikasında çok konuşulacak bir an yaşandı. Bir pozisyon sonrası karşılaşmanın hakemi Miguel Gomes’e itirazlarda bulunan Muhammed Salah hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Güney Afrikalı hakem, Mısırlı futbolcunun uzun süren itirazlarına karşı olarak elindeki kartları ve düdüğü uzatarak 'al maçı sen yönet' tarzında bir harekette bulundu.
Spor 07.02.2022, 08:42
Afrika Uluslar Kupası final maçında futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Mısır ile Senegal’in karşı karşıya geldiği mücadelenin 36. dakikasında Muhammed Salah ile hakem Miguel Gomes arasında ilginç bir an yaşandı.
Bir pozisyon sonrası uzunca itirazlarda bulunan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Güney Afrikalı hakem tarafından ilginç bir tepki gördü. 39 yaşındaki hakem Mısırlı yıldıza elindeki düdük ve kartları uzatarak 'maçı sen yönet' dedi. Yaşanan olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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