Final maçına damga vuran diyalog: "Al düdüğü maçı sen yönet Salah"

Afrika Uluslar Kupası final maçında futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Mısır ile Senegal’in karşı karşıya geldiği mücadelenin 36. dakikasında Muhammed Salah ile hakem Miguel Gomes arasında ilginç bir an yaşandı.

Bir pozisyon sonrası uzunca itirazlarda bulunan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, Güney Afrikalı hakem tarafından ilginç bir tepki gördü. 39 yaşındaki hakem Mısırlı yıldıza elindeki düdük ve kartları uzatarak 'maçı sen yönet' dedi. Yaşanan olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.