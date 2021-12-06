Filistin'den Suudi Arabistan'a unutulmaz gol
FIFA Arap Kupası karşılaşmasında Filistin, Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kaldı. Maça damga vuran gol Mohammed Rashid'ten geldi.
Spor 06.12.2021, 10:26
Katar'da düzenlenen Arap Kupası'nda Filistin ve Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere bitti.
Maça damga vuran gol Filistin Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Mohammed Rashid'ten geldi. Dakikalar 45+1'i gösterirken Tamer Seyam'ın pasında, ceza sahası dışında topla buluşan 26 yaşındaki Rashid harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
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