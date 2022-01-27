Fikret Orman'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması: "Saldırıdan önce yanındaydım"
Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında açıklama yaptı. Saldırı öncesi Mahmutyazıcıoğlu'nun yanında olduğunu belirten Orman, "Hala olayın şokundayım. Kardeşimi kaybettim" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Şafak Mahmutyazcıoğlu, Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili konuşan Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman, "Kardeşimi kaybettim" dedi ve saldırıdan birkaç saat önce birlikte olduklarını açıkladı.
"Saat 20:00'de oradan ayrıldım"
Fikret Orman'ın Skorer'e yaptığı açıklama şöyle;
"Kardeşimi kaybettim. Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım. Çok üzgünüm. Saldırı gece yarısı 00:00'da gerçekleşmiş. Ben saat 18:00'de yanına gittim 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'Gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun."
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