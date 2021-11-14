FIFA'dan Orhan Erdemir'e görev
UEFA gözlemcisi Orhan Erdemir, FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Arnavutluk ile Andorra arasında oynanacak maçta görevlendirildi.
Spor 14.11.2021, 15:31 14.11.2021, 15:53
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Orhan Erdemir, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Qemal Stafa Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçta hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
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