FIFA ve UEFA'dan Rus takımları konusunda ortak karar
FIFA ve UEFA Rus takımlarının organizasyonlara katılımının askıya alındığını açıkladı.
Spor 28.02.2022, 22:07
Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) Rus ve Belaruslu sporcuları ve yetkilileri uluslararası organizasyonlara davet etmemeleri ya da katılımlarına izin vermemeleri çağrısı sonrası FIFA ve UEFA harekete geçti.
FIFA ve UEFA'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sebebiyle ek tedbirler alınmasına karar veren FIFA Konseyi ve UEFA İcra Kurulu, kararın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını belirtti.
Her iki birliğin başkanının, Ukrayna'daki durumun hızla iyileşmesini, böylece futbolun yeniden insanlar arasında birlik ve barışın taşıyıcısı olabilmesini umut ettiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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