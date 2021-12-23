FIFA dünya sıralamasında yılı 37'inci tamamladık
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yerini koruyarak yılı 37. olarak tamamladı.
Spor 23.12.2021, 18:56
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 10 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Brezilya 2'nci, Fransa da 3. sırada bulunuyor.
Belçika üst üste 4. yıl klasmanın zirvesinde yer aldı
2021'e 32. olarak başlayan Türkiye, kasımda olduğu gibi 37. sırada kaldı.
Kupa Amerika şampiyonu Arjantin 5'inci, Avrupa şampiyonu İtalya ise 6. sırada yılı tamamladı.
Geçen yıl 72. sırada bitirdiği klasmanda 40'ıncılığa tırmanan Kanada, 130,32 puanla yılın en fazla gelişme gösteren takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 10 Şubat'ta açıklanacak.
Kaynak: AA
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