FIFA'dan Türk hakemlere görev
Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki maçta Abdülkadir Bitigen VAR hakemi olarak görevlendirilirken yardımcılığını Ali Palabıyık yapacak.
Spor 08.10.2021, 22:06
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Azerbaycan ile İrlanda Cumhuriyeti arasında yarın oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas'ın yöneteceği müsabakada Ali Palabıyık da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görevini üstlenecek.
Kaynak: AA
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