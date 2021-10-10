FIFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Halis Özkahya, Kazakistan ile Finlandiya arasında 12 Ekim Salı günü oynanacak maçı yönetecek.
Spor 10.10.2021, 13:04
FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Kazakistan ile Finlandiya arasında 12 Ekim Salı günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Astana Stadı'nda oynanacak ve TSİ 17.00'de başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ali Saygın Ögel yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev alacak.
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