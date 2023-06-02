FIFA'dan Galatasaray'a ceza
Galatasaray, FIFA'dan beklemediği bir konudan ceza aldı.
Spor 02.06.2023, 22:40
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü bir haber geldi. Kurul, sarı-kırmızılı takımın sözleşmesini feshettiği Omar Elabdellaoui'nin açtığı davada oyuncuyu haklı buldu.
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray'ın Norveçli futbolcunun sözleşmesini haksız feshettiğine kanaat getirerek Galatasaray'a para cezası verdi.
Buna göre Galatasaray, Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ödeyecek.
Galatasaray, bu parayı 45 gün içerisinde ödemediği takdirde transfer yasağı ile karşı karşıya kalabilir.
Sarı-Kırmızılı takıma 2020 yılında transfer olan ve 2 sezon Omar Elabdellaoui, 20 maçta forma giydi.
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