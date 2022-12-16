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FIFA Başkanı Infantino'dan Fas'a tebrik

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yarı finale yükselen Fas'ı kutlayarak "Bunu başaran ilk Afrika ve Arap ülkesi oldu. Büyük bir istekle çok iyi oynadılar. Yarı finale ulaşmak tesadüf değil, uzun süreli bir çabanın sonucu." dedi.

Spor 16.12.2022, 17:15
FIFA Başkanı Infantino'dan Fas'a tebrik

Infantino, FIFA Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2022 FIFA Dünya Kupası başta olmak üzere çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

2025 yazından itibaren FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın formatında değişikliğe gidileceğini belirten Infantino, turnuvanın 4 yılda bir toplam 32 takımın katılımıyla düzenleneceğini, gelecek yıl şubat ayındaki turnuvaya ise Fas'ın ev sahipliği yapacağını söyledi.

Konuşmasının başında turnuva tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Fas'ı kutlayan Infantino, "Bunu başaran ilk Afrika ve Arap ülkesi oldu. Büyük bir istekle çok iyi oynadılar. Yarı finale ulaşmak tesadüf değil, uzun süreli bir çabanın sonucu. Yıllardır Afrika futbolunun gelişiminden, zamanlarının geleceğinden bahsediyoruz. Bence zamanları geldi. Bir sonraki Dünya Kupası'nda Afrika takımlarının sayısı iki katına çıkacak. Daha mükemmel performanslar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuva boyunca 3,2 milyon futbolseverin maçları tribünden takip ettiğini dile getiren Infantino, "Dünya Kupası her açıdan inanılmaz bir başarı elde etti. Çok neşeli bir atmosfer vardı. Taraftarların Arap dünyasıyla buluşması, gelecek için çok önemliydi. 5 milyara yakın insan kupayı takip etti. Sürprizler yaşandı, çok çekişmeli maçlar vardı. Ortalama her maçta 10 dakika ek süre oynandı. Rusya'dan daha az kart çıktı." diye konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın zamanlamasını da savunan Infantino, futbolcuların Katar'da sezon sonu yorgunluğuyla oynamadıklarını kaydetti.

"2026 için grup formatını yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor"

Infantino, 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının nasıl olacağıyla ilgili soruya, "Bu Dünya Kupası'ndan ve dörtlü grupların başarısından sonra, üçerli 16 grup mu yoksa dörtlü 12 grup mu formatını yeniden gözden geçirmemiz ya da tartışmamız gerektiğini söylemeliyim." yanıtını verdi.

Geride kalan 4 yılda FIFA'nın 7,5 milyar dolar gelir elde ettiğini aktaran Infantino, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki 4 yıl için planımız bu rakamı 11 milyar dolara çıkarmak. Bunun 10 milyar doları futbola geri dönecek. Futbolun gücü konusunda yükselişteyiz. Turnuva burada harika oldu, Kuzey Amerika'da da inanılmaz olacak. 48 takım, daha fazla maç, gelirler artacak. Devasa statlarda, normalde Amerikan futbolu için kullanılan statlarda oynayacağız. 80-90 bin kişilik statlar. Taraftarlar için pek çok cazibe merkezi olacak, bu etkinlikler için 5.5 milyon taraftarın seyahat etmesini bekliyoruz. Futbolun Kuzey Amerika'da patlama yapacağına inanıyoruz."

Infantino, çift yıllardaki mart ayı pencerelerini kullanarak dört farklı konfederasyonlardan dört ülkenin katılımıyla dostluk turnuvası düzenlemeyi planladıklarını aktardı.

Kaynak: AA
#FIFA #Dünya Kupası #Infantino
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