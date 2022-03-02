FIA karar aldı: Rus ve Belaruslu sürücüler tarafsız statüde yarışabilir

Rus ve Belaruslu sürücülerin müsabakalarda ülkelerini temsil edemeyecek ve tarafsız statüde FIA bayrağı altında yarışabilecek.

Kıyafet, ekipman ve araçlarda Belarus ile Rusya'nın renk, bayrak ve ulusal semboller kullanılmayacak, milli marşlar çalınmayacak.

Rusya ve Belarus'ta FIA organizasyonu düzenlenmeyecek.

Ayrıca iki ülkenin milli takımları müsabakalardan men edildi. FIA üyeleri ise geçici olarak görevden alındı.