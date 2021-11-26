Ferdi'ye 5 yıllık sözleşme

Fenerbahçe , genç futbolcusu Ferdi Kadığlu'nun sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertlilerde Teknik Direktör Vitor Pereira'nın gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda kontratı bitecek olan 22 yaşındaki oyuncuya 5 yıllık yeni bir sözleşme önerdi. Görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: Akşam