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Ferdi Kadıoğlu "Şu an itibarıyla sabırsızlıkla hafta sonunu bekliyoruz"

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu kulüp kanalına verdiği röportajda Galatasaray derbisi hakkında düşüncelerini söyledi. Kadıoğlu, "Şu an itibarıyla sabırsızlıkla hafta sonunu bekliyoruz. Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağı ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz” dedi.

Spor 07.04.2022, 00:49
Ferdi Kadıoğlu "Şu an itibarıyla sabırsızlıkla hafta sonunu bekliyoruz"

Ferdi Kadıoğlu, 10 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesi kulüp televizyonuna konuk oldu. Kadıoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Şu an itibarıyla sabırsızlıkla hafta sonunu bekliyoruz"

"Benim açımdan gerçekten zor bir periyot olduğunu söyleyebilirim, çünkü o dönemlerde gayet formdaydım ve iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. O süreçte maalesef önemli maçları da kaçırmış oldum, bundan dolayı da çok üzgünüm. Bu sakatlığın pozitif tarafına bakacak olursam eğer bu süreçte gerçekten çok fazla çalıştım. Fitness antrenörleriyle, doktorumuzla, fizyoterapistlerimizle beraber çok iyi bir şekilde bu süreci geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu sakatlık sürecinden sonra kendimi çok daha güçlü hissediyorum. Mutlu olduğum şey de son maçta, son dakikalarda almış olduğum süre. Bizim açımızdan gerçek anlamda 4-0’lık çok güzel bir galibiyet oldu. Şu an itibarıyla sabırsızlıkla hafta sonunu bekliyoruz. Dünyanın en büyük maçlarından birini oynayacağı ve hep birlikte neler olacağını göreceğiz.”

"Kendimi mutlu ve güçlü hissediyorum"

“Teknik Direktörümüz İsmail Hocamız ile iyi bir iletişime sahip olduğumuz söyleyebilirim. O da bana sürekli olarak nasıl olduğumu, iyi olup olmadığımı, %100 hazır mıyım yoksa değil miyim, bunları soruyor. Ben de hocama ihtiyaç halinde her zaman hazır olduğumu söyledim. Kendisiyle bunları paylaştım. Kendimi şu an güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Benim açımdan bu sakatlık süreci pozitif bir süreç oldu ve herkesin de bu noktada bana çok fazla yardımı oldu. Beş haftalık bu sakatlık periyotu sonrasında kendimi mutlu ve güçlü hissediyorum.”

"Daha güçlü hissettiğimi söyleyebilirim"

"Tedavilerimi sürdürüyorum, çalışmalarıma devam ediyorum. Aynı şekilde fitnesstaki çalışmalarımı da antrenörlerimizle birlikte sürdürüyorum. Şu an benim için tekrar oynama zamanı geldi. Kendimi güçlendirerek yoluma devam edeceğimi düşünüyorum ve bu sakatlıktan sonra da ayaklarımı çok daha güçlü hissettiğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla bu sakatlık sürecinin pozitif noktası olarak bunları ifade edebilirim."

"Mümkün olan en iyi neticeyi almak istiyoruz"

“Şu an itibarıyla hazırlıklarımızın iyi gittiğini söyleyebilirim. Rakibimizle alakalı, onların nasıl oynadığına dair videolar izliyoruz. Savunmayı nasıl yapıyorlar, ofansta nasıllar… bunlarla ilgili videolar izliyoruz. Biz de bunlar karşısında en iyi taktiği uygulamak adına yapmamız gerekenleri konuşuyoruz ve motivasyon anlamında da gerçek anlamda motivasyonumuz çok yüksek. Çünkü söylemiş olduğumuz gibi Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesini oynayacağız. Her futbolcu böylesine güzel, böylesine harika bir atmosferde futbol oynamak ister. Bizler de mümkün olan en iyi neticeyi almak istiyoruz.”

"Tecrübeli oyuncular gençlere bu anlamda çok yardımcı oluyor"

“Bu maçla alakalı olarak özel bir hazırlığım yok. Oynayacağımız Galatasaray maçı diğer maçlar gibi bir maç. Dolayısıyla bu şekilde ekstra bir hazırlığım ya da ekstra bir kafamda böyle bir hazırlık yok. Ama tabii ki de büyük bir maç, büyük bir derbi. Haliyle bu sizde ekstra bir motivasyon oluşturuyor. Ama söylemiş olduğum gibi bu maçla ilgili olarak farklı bir hazırlığa sahip değilim. Bunlar bir sorun teşkil etmez. Genç ve tecrübeli olarak da ayırmamak gerek bana göre çünkü buradaki her oyuncunun birbiriyle güçlü ve samimi ilişkisi var. 17 yaşında da olsa 34 yaşında da olsa sahada en iyisini ortaya koymaya çalışıyor. Burada oynayan oyuncuların bir kalitesi var. Zaten eğer iyi oyuncuysanız saha içinde veya antrenmanlarda birbirinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Dolayısıyla yaşın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Oyuncuların arasında iyi bir ilişki var. Tecrübeli oyuncular gençlere bu anlamda çok yardımcı oluyor ve bana göre çok güzel bir nokta.”

"Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri"

“Benim içi özel bir andı. Kulüp için de aynı şekilde çünkü çok fazla genç oyuncuyla beraber imza tören düzenlendi. Genç oyuncularla beraber sahada olmak mutluluk verici. Umarım aynı anda birlikte oynama fırsatını da yakalayabiliriz. Bu benim için gurur dolu bir an olurdu. Ben kişisel olarak hafta hafta, gün gün çok fazla geliştirdiğimi düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Umuyorum gelecekte Fenerbahçe’yle çok fazla kupalar kazanırım. Başarılı olmak adına Fenerbahçe formasıyla maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Kişiliğim bu. Bana göre futbolcu için bu sakinlik çok önemli. Kendinizi o sakinlikten sizi ayıracak noktalara gitmemek çok önemi bir unsur.”

"Umuyorum ki Milli Takım Teknik Direktörümüz haziranda beni çağırır, ben de katılırım"

“Benim açımdan gurur verici bir andı. Hem benim he ailem açısından gurur doluydu. Ailem de aynı şekilde benimle gurur duydu. Onların almış olduğum her kararda beni destekledikleri için çok mutluyum. Bir noktada üzgünüm çünkü sakatlığımdan dolayı Türk Milli Takımının son oynadığı maçlarda kadroda olamadım. Türk Milli Takımı için oynayamadım ama gerçekten gitmeyi, takıma yardım etmeyi çok isterdim. %100 hazır değildim, dolayısıyla katılamadım. Umarım Türk Milli Takımıyla beraber çok fazla maça çıkarım. O anları sabırsızlıkla bekliyorum. Takımda, Fenerbahçe’de oynayanlar var, onlarla da konuşuyorum. Umuyorum ki Milli Takım Teknik Direktörümüz haziranda beni çağırır, ben de katılırım.”

#Ferdi Kadıoğlu
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