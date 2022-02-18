Ferdi Kadıoğlu performansıyla beğeni topladı
UEFA Konferans Ligi play off turunda Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe tur şansını zora soktu. Tribünlerde tepki gösteren sarı lacivertli taraftarlar, 1 gol, 1 asistle oynayan Ferdi Kadıoğlu’na destek verdi.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play off turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag'ı ağırladı. Rakibine 3-2 yenilen Fenerbahçe, rövanş maçı öncesi beklediği sonucu alamadı.
Karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanarak topsuz alanda kendini yere bırakan Kim Min-jae, maçı tamamlayamadı.
Güney Kore'li oyuncu ikinci yarıda yerini Marcel Tisserand’a bıraktı. Fenerbahçe'nin ilk golü Dimitris Pelkas'tan geldi.
Ferdi Kadıoğlu ise karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Sezonun büyük bölümünde defansa yakın oynayan genç oyuncu, gol sayısını 3’e çıkarmış oldu.
Fenerbahçeli taraftarlar Ferdi Kadıoğlu'na karşılaşma boyuncu büyük destek verdi. Bu arada maçın 74. dakikasında oyuna dahil olan Serdar Dursun, yüzündeki kırık nedeniyle maskeyle oynadı.
Yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan 16 yaşındaki Arda Güler de aynı dakikada oyuna girerken 1 asist yaptı.
Arda, geride kalan resmi maçlarda 67 dakika forma giyerken toplamda 2 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe taraftarının maçın belli bölümlerinde yönetim ve futbolcular aleyhine tezahüratlarda bulunması da dikkat çekti.
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