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Ferdi Kadıoğlu devlerin takibine girdi: Fenerbahçe bonservis bedelini belirledi

Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. İtalya'dan, İspanya'dan ve Hollanda'dan, yakın takip edilen Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe Yönetimi de bonservis bedelini belirledi. Yeni sözleşme imzaladığı Ferdi Kadıoğlu'nu elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe, kapıyı yüksekten açacak. Peki Ferdi Kadıoğlu'nu hangi takımlar transfer etmek istiyor? Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi ne zaman bitiyor? Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için ne kadar bonservis bedeli istiyor? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Spor 06.11.2022, 13:23
Ferdi Kadıoğlu devlerin takibine girdi: Fenerbahçe bonservis bedelini belirledi

Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken, teknik direktör Jorge Jesus'un da değişilmezleri arasına giren milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor.

Ferdi Kadıoğlu'nu hangi takımlar transfer etmek istiyor?

Avrupa'nın dev ekiplerinin radarına giren başarılı oyuncuyu İtalya Serie A ekibi Napoli, İspanya La Liga'dan Sevilla ve Hollanda ekibi Ajax kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ise, sezon başında sözleşmesini uzattığı genç oyuncusunu bırakmak istemiyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli ne kadar?

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi. Fenerbahçe, Ferdi için pazarlıklarda kapıyı 25 milyon eurodan açacak. Ferdi Kadıoğlu'nun da hedefleri arasında Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymek var, ancak önceliği Fenerbahçe formasıyla şampiyonluğa ulaşmak. Sağ ve sol bek, sağ ve sol kanat mevkilerinde kusursuza yakın performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu tam bir görev adamı kimliğine bürünürken, teknik heyetin verdiği her göreve hemen adapte oldu.

Jorge Jesus ile birlikte kendini geliştirdi

Başarılı futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus ile de gelişimini sürdürüyor. 3 bölgede pas isabeti, sahipsiz top kazanma gibi istatistiklerde takımın en iyileri arasında yer alan 23 yaşındaki milli oyuncu bu sezon ligde geride kalan 12 maçta mide rahatsızlığı nedeniyle sadece 1 karşılamayı kaçırdı, diğer maçlarda ilk 11'de görev yaptı.

Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi ne zaman bitecek?

Bu sezon toplamda 18 maçta süre alan Ferdi Kadıoğlu, 1 asist yaptı. Milli oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Kaynak: Yeni Şafak
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