Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber

Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, ülkesinin milli takımıyla 15 Ekim Cuma günü saat 00.00’da Kolombiya ile Dünya Kupası grup eleme maçına çıkacak. Kolombiya maçının ardından cumartesi günü Ekvador’a dönecek olan Valencia, tam 12 bin 136 kilometre uzaklıktaki ülkesinden 15 saatlik uçuşla İstanbul’a ulaşacak. Golcü futbolcu, sarı-lacivertli takımla idmana çıkmadan uzun yol ve yorgunluğuna rağmen Trabzon’a gidecek.

Valencia’nın Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağına teknik direktör Vitor Pereira karar verecek. Ancak Ekvadorlu golcünün uzak uçak yolculuğu yapacak olması nedeniyle maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Pereira, Valencia’nın yorgun dönecek olması nedeniyle Trabzonspor maçında Serdar Dursun’u ilk 11’de oynatmayı planlıyor. Milli takım kampında olan Serdar Dursun, çarşamba günü takıma dönecek. Portekizli teknik adam, milli takım dönüşü Serdar Dursun ile bir görüşme yapacak ve golcü futbolcuyu özel olarak Trabzonspor maçına hazırlayacak.

Osayi-Samuel ve Rossi'ye tedbir

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Diego Rossi ve Osayi-Samuel, tedbir amaçlı dünkü antrenmanda yer almadı ve salonda çalıştı. Sakatlıkları süren Tisserand ve İrfan Can da sahada ve salonda kendileri için ayrılan özel programı uygulamaya devam etti. İki oyuncunun Trabzonspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. Milli takımdan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Serdar Aziz bugün idmanlara katılacak. Gözüne aldığı darbe nedeniyle tedavi gören tecrübeli futbolcunun Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor.