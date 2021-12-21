Fenerbahçe'nin yeni hocası teklifi kabul etti
Fenerbahçe yönetimi, “Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim” diyerek sezon başında sözleşme imzalayan teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımın yeni hocasının Slaven Bilic olması bekleniyor.
Fenerbahçe’de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar dün resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takım Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz” denildi.
Yine yarım kaldı hikaye
Fenerbahçe’yi 2015-16 sezonunda da çalıştıran ve 2 Temmuz’da “Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum” diyerek yeniden sözleşme imzalayan Portekizli çalıştırıcının, ikinci dönemi Aralık ayında sona erdi. 53 yaşındaki çalıştırıcı, 25 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Lider Trabzonspor’un 14 puan gerisindeki Fenerbahçe, 17 haftası geride kalan ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
İbre Bilic'ten yana
Sarı-lacivertlilerde, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un yardımcısı Kenan Koçak gündemde. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Koçak’ı bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. Fenerbahçe’de diğer aday ise Hırvat teknik adam Slaven Bilic. Avrupa’ya dönme kararı alan Bilic de sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etti. Hırvat teknik adamın, Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı tüm maçları izlediği ve takımla ilgili detaylı bir rapor hazırladığı da belirtildi
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|17
|42
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|17
|29
|4. Hatayspor
|17
|29
|5. Fenerbahçe
|17
|28
|6. Alanyaspor
|17
|27
|7. Adana Demirspor
|17
|26
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|17
|24
|12. Giresunspor
|17
|22
|13. Gaziantep FK
|17
|22
|14. Antalyaspor
|17
|21
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|17
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Valencia
|18
|28
|8. Barcelona
|17
|27
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|17
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8