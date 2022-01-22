15 Eylül 2020 tarihinde yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya'da istediğini bulamadı. Beklentilerin altında kalan Kosovalı oyuncunun, yeniden sarı-lacivertli takıma dönebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı ortaya çıktı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'i yaz transfer döneminde bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak için, şu anda takımdan ayrılmaması yönünde baskı yapıyor. Lazio'nun Kosovalı oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle birlikte göndermek istediği için, sarı-lacivertli takımın bu şekilde bir plan yaptığı iddia edildi.

Teklifleri kabul etmedi

İtalya'da mutlu olmayan Muriqi'inde Fenerbahçe'ye dönmek istediği haberlerde yer alırken, Hull City ve CSKA Moskova'nın tekliflerinin reddedildiği kaydedildi. Bu sezon 15 karşılaşmada süre alan Kosovalı oyuncu, 1 asist yaptı. Vedat Muriqi için Lazio ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

"Ali Koç'un aklını okumak isterdim"

Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi, İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında "Kimin aklını okumak isterdiniz" sorusuna, "Ali Koç'un aklını okumak isterdim. Roma'da memnun değilim. İstanbul'a dönmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.