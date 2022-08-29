Fenerbahçelileri üzecek iddia

Brezilya basınından O Globo muhabiri Diogo Dantas’ın haberine göre 2022 Dünya Kupası’nın ardından Brezilya Milli Takımı Tite ile yollarını ayıracak.

Brezilya Milli Takımı için teknik direktör adayları arasında Jorge Jesus’un en güçlü aday olduğu ve tecrübeli teknik adamın Brezilya Milli Takımı’nın başına geçebileceği belirtildi.

Haberde Abel Ferreira ve Jorge Sampaoli’nin de Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar arasında yer aldığı vurgulandı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.