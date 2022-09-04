Fenerbahçeli yıldıza ağır eleştiri: Halı saha topçusu

Süper Lig'de sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Karşılaşmada etkisiz bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus tarafından 68. dakikada oyundan alındı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, İrfan Can için "Halı saha topçusu" benzetmesi yaptı.

Milli futbolcunun oyundan alınması gerektiğini ifade eden Akın, "Halı saha seviyesinde futbol oynuyor. Oyundan çıkması gereken ilk oyuncu" yorumunda bulundu.