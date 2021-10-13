Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını açacak

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe forması giyen Macar oyuncu Attila Szalai'nin peşine düştü. İspanyol ekibinin, genç oyuncu kadrosuna katmak için transfer görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.

Estadio Depotivo'nun haberine göre Sevilla, Fransız stoper Jules Kounde'yi yaz transfer döneminde satmayı planlıyor. Bu satıştan en az 80 milyon euro gelir elde etmeyi planlayan Monchi, Attila Szalai'yi gözüne kestirmiş durumda.

Kesenin ağzını açacak

Haberde Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de Apollon Limassol'den 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Szalai için Sevilla'nın, kesenin ağzını açacağı iddia edildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da daha önce yaptığı açıklamada, Szalai'yi 20 milyon euronun altında satmayacağını söylemişti. Koç, "Attila Szalai için 20 milyon euronun altında konuşmam bile" ifadelerini kullanmıştı.