Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki

Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgi gösterdiği Aytemiz Alanyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, yönetimi ve teknik direktör Vitor Pereira istifaya davet edildi.

Taraftarlar tribünleri terk etmeyerek hep bir ağızdan "Ali Koç ve yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunarak tepkilerini dile getirdi. Ayrıca futbolcuların taraftarlara doğru yönelmesinin ardından taraftarlar futbolcuları ıslıkladı ve tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertliler son olarak Trabzonspor'a 3-1 yenilmişti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de tepkilerin odağındaki Ali Koç sarı lacivertlilere başkan olduğundan bu yana hiç kupa kazanılamadı.