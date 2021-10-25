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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Mücadele sonunda tribünleri terk etmeyen taraftarlar futbolculara da küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Spor 25.10.2021, 08:32
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki

Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgi gösterdiği Aytemiz Alanyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, yönetimi ve teknik direktör Vitor Pereira istifaya davet edildi.

Taraftarlar tribünleri terk etmeyerek hep bir ağızdan "Ali Koç ve yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunarak tepkilerini dile getirdi. Ayrıca futbolcuların taraftarlara doğru yönelmesinin ardından taraftarlar futbolcuları ıslıkladı ve tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertliler son olarak Trabzonspor'a 3-1 yenilmişti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'de tepkilerin odağındaki Ali Koç sarı lacivertlilere başkan olduğundan bu yana hiç kupa kazanılamadı.

#fenerbahçe
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