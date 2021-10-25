Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a büyük tepki
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Mücadele sonunda tribünleri terk etmeyen taraftarlar futbolculara da küfürlü tezahüratlarda bulundu.
Spor 25.10.2021, 08:32
Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgi gösterdiği Aytemiz Alanyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, yönetimi ve teknik direktör Vitor Pereira istifaya davet edildi.
Taraftarlar tribünleri terk etmeyerek hep bir ağızdan "Ali Koç ve yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunarak tepkilerini dile getirdi. Ayrıca futbolcuların taraftarlara doğru yönelmesinin ardından taraftarlar futbolcuları ıslıkladı ve tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Sarı lacivertliler son olarak Trabzonspor'a 3-1 yenilmişti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalmıştı.
Fenerbahçe'de tepkilerin odağındaki Ali Koç sarı lacivertlilere başkan olduğundan bu yana hiç kupa kazanılamadı.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Alanyaspor
|10
|20
|4. Fenerbahçe
|10
|19
|5. Karagümrük
|10
|18
|6. Beşiktaş
|9
|17
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|9
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Elche
|10
|10
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|9
|2