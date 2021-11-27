Fenerbahçeli Mesut Özil parasını nerede harcıyor?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine damga vuran isimlerden olan Mesut Özil, Türkiye’deki kariyerinin en hırslı ve en istekli oyununu sergiledi. Attığı şık golün yanı sıra saha içindeki istekli görüntüsü, Galatasaray tribünlerine meydan okuması ve her zamankinden daha güçlü görüntüsü akıllarda iz bıraktı..Peki Mesut'un derbi sırrı neydi? Nasıl motive oldu? Mesut, ilk kez ezeli rekabette forma giyecek olması nedeniyle ekstra motiveydi ama başkan Ali Koç'un 'Ticari işlerini bir kenara bırakıp, futbola daha fazla konsantre olmalı' yorumunu da unutmadı! Birçok kişi Mesut Özil'in ticari faaliyetlerinden bahsediyor ama yıldız futbolcu kazancının önemli bir kısmını ciddi hayır işlerine harcıyor.

Mesut Özil profesyonel futbolculuk kariyerinde muhtaç kişilere çok fazla yardımda bulunmuş ama uzunca bir süredir de bu yardımları profesyonel bir zemine oturtmuş durumda. BigShoe vakfının en önemli isimlerinden olan Mesut, ilk büyük projesini 2014 Dünya Kupası'nda gerçekleştirdi. Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası esnasında ameliyat gereksinimi olan birçok çocuğa yeni bir yaşam fırsatı sağladı. Alman doktorlarla yerel doktorların bir araya gelmesiyle oluşan heyet, amazon ormanlarında bir haftalık sürede teşhisleri koyduktan sonra ameliyatları gerçekleştirdi.

2016 Avrupa Şampiyonası'nda ise futbolcu arkadaşı Fransız Paul Pogba'yı da yanına alan Mesut, Afrika'da doğuştan engelleri bulunan çocuklara yardım eli uzattı. Çeşitli uzuvlarında sorunlar bulunan çocuklar, konunun uzmanı Alman doktorlar tarafından Afrika'nın çeşitli bölgelerinde kiralanan hastanelerde ameliyat edildi. Doktor, hastane, sağlık malzemeleri ve diğer tüm giderler BigShoe vakfı tarafından karşılandı.

Afrika kıtasında artan Mesut Özil sevgisi, bu sayede sıra dışı hikayelerin doğmasına neden oldu. Kenya, Nijerya, Gana gibi ülkelerde Mesut Özil futbol okulları açılıdı. Gana'nın önemli kulüplerinden FC Abiriw kulüp ismini “Abiriw Özil” olarak değiştirdi.

Afirka dışında Hindistan'a da ciddi yardımlar yapan Bigshoe vakfı, özellikle hindu kızların vücut yanıklarının iyileştirilmesinde önemli roller üstlendi. Alman plastik cerrahlarını Hindistan’a götüren Mesut Özil önderliğindeki vakıf, 3 haftalık bir tedavi süreci belirledi. İlk hafta çocukların hangi amleliyatları olması gerektiği belirleniyor, sonrasındaki iki haftada randevuları önceden belirlenen ameliyatlar gerçekleştiriliyor. Geniş bir yüzölçümü olan Hindistan'da insanlar 2-3 günlük tren yolculuklarını göz önüne alarak, çocuklarını ameliyat ettirecekleri hastanelere getiriyor.

Mesut'un çocuklara yardım elini uzattığı tek mecra bigshoe vakfı değil. Süper solak Arsenal'de oynadığı dönemde Emirates satdındaki locasını kanser tedavisi gören çocuklara açtı. 15 kişilik locanın 5 kişilik bölümü her zaman çocuklar için rezerveydi. Last wishes isimli dernekle koordineli çalışan Mesut Özil'in ekibi çocukların keyifili zamanlar geçirmesi için mesai harcadı. Locada maçı izleyen çocuklar 90 dakika bitiminde aileleriyle birlikte Özil’le bir araya gelip, yıldız futbolcunun sürpriz hediyeleriyle mutlu oldular.

Mesut, doğup büyüdüğü Almanya'da ise özellikle yardıma muhtaç mültecilerin yaşamsal gereksininmleri için organizasyonlar gerçekleştirdi. Barınma, yeme - içme gerksinimleri olan yabancı kökenli insanlara olanaklar sağlayan Mesut, kalıcı yardımların oluşması için çaba sarfetti. Mesut'un mültecilere ekstra ilgi göstermesinin nedeni ise 2016 Avrupa Şampiyonası öncesi Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyaret oldu. Ürdün krallığının davetlisi olarak bu ülkeye giden Mesut ve menajeri DR. Erkut Söğüt, yüzde 90'ı kadın ve çocuklardan oluşan mülteci kampnı ziyaret etti. Burada çocuklarla futbol oynayıp, onlarla sohbet eden Mesut; o günden sonra mülteci sorunlarına ekstra ilgi gösterdi.

Peki Mesut Özil'in böylesi yoğun bir trafikte tüm bu işlere yetişmesini sağlayan kişi kim? O isim DR. Erkut Söğüt. Uzunca bir süredir Mesut'un menajerliği ve avukatlığını yürüten Söğüt, aynı zamanda M10 markasının karar vericilerinden birisi. Bigshoe vakfının üyelerinden de olan Erkut Söğüt, dünyanın birçok farklı bölgesindeki yardım organizasyonlarını yürüten ve organize eden kişi oldu. Son olarak birkaç gün önce Kenya'ya giden Erkut Söğüt, Kenya'daki futbol akademisinde gençler ve çocuklarla bir araya geldi. Onlara Mesut Özil'in kariyer gelişimiyle ilgili bilgiler veren Dr. Söğüt, Fenerbahçe forması başta olmak üzere M10 markasının ürünlerini hediye etti. Mesut Özil'in tüm bu yardım faaliyetleriyle iligili harcadığı bütçenin çok yüklü bir miktar olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Fanatik