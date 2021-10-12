Fenerbahçeli Kim Min-Jae Kore'de gündem oldu! 60 milyonluk saat...
Sarı lacivertlilerin Güney Kore'li yıldızı Kim Min-Jae ülkesinin basınında manşetleri süsledi. Kore'nin İran maçı öncesi objektiflere yansıyan görüntülerde, Kim Min-Jae ve Heung-min Son'un saatleri, gözlerden kaçmadı. Kim Min-Jae'nin, 60 milyon Kore Won'u değerinde saat kullandığı belirtildi.
Spor 12.10.2021, 11:30
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Güney Kore'li Kim Min-Jae, hem oynadığı futbolla, hem de günlük yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında İran ile karşı karşıya gelecek Kore 'de, maç öncesi İran'a giden Kore milli takım kafilesinde, Kim Min-Jae ve Son'un saatleri Kore basınında manşet oldu.
DUDAK UÇUKLATAN RAKAM
Kim Min-Jae'nin saatinin şu anda Kore'nin en ünlü saatlerinden biri olduğu ifade edilirken, piyasa değerinin 60 milyon Kore Won'u (450 bin TL) olduğu aktarıldı.
Bununla beraber Tottenham'lı yıldız Heung-min Son 'un saatinin de 200 milyon Won (1.5 milyon TL) olduğu dile getirildi.
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