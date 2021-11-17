Fenerbahçeli eski oyuncu Samatta rehin alındı

Dünya Kupası Eleme maçları kapsamında oynanan Madagaskar-Tanzanya maçı sonrasında, Madagaskar ordusunun askerleri, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi.

Koronavirüse yakalandılar

Rakip takım oyuncuları arasında koronavirüse yakalandığı iddia edilen futbolcular olması üzerine Madagaskar ordusu, otele girdi. Virüse yakalandığı iddia edilen oyuncuların Aishi Salum Manula, Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu öğrenildi.

"Silahlı askerler otele geldi"

Tanzanya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini duyurdu.

"Samatta otelde mahsur kaldı"

Belçika basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe'den Royal Antwerp'e kiralanan Samatta'nın da otelde mahsur kaldığı ve Belçika'ya geri dönemediği belirtildi. 28 yaşındaki oyuncunun Belçika'ya geri dönmeden önce koronavirüs testine girmesi gerekiyor.