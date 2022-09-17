Fenerbahçeli Berisha Bayern'i yıktı: 1-0

Ev sahibi ekip, Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha'nın 59. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Bayern Münih'in en az bir gol attığı 87 maçlık Bundesliga rekoru serisi de sona erdi.

"Ruhr Derbisi"nde Schalke 04'ü ağırlayan Borussia Dortmund, 79. dakikada Youssoufa Moukoko'nun golüyle üç puana uzandı. Karşılaşmanın 32. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanan Dortmundlu Marco Reus, sahayı sedyeyle terk etti.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında Eintracht Frankfurt deplasmanda Stuttgart'ı 3-1 yenerken, Bayer Leverkusen ile Werder Bremen 1-1 berabere kaldı.