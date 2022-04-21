Fenerbahçeli Arda Güler'in bonservisinde dikkat çeken detay

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler sezonun son bölümünde dikkat çeken bir performansa imza atıyor.

17 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceğine yönelik yapılan haberlere genç yeteneğin eski kulübü Gençlerbirliği ile ilgili bilgiler de eklendi.

Sarı lacivertlilere Gençlerbirliği'nin altyapısından transfer olan Arda Güler'in bir sonraki satışından dolayı eski kulübünün pay alması gerektiği ortaya çıktı.

Transfer haberleriyle bilinen Salim Manav konuyla ilgili verdiği bilgide Gençlerbirliği'nin oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay alma hakkı olduğunu belirtti.

Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 10 maçta 3 gol attı 2 de asist yapma başarısı gösterdi.