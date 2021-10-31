banner38

"Fenerbahçe'den gönderilmeseydi hepsinden daha iyi oynardı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın oyun sistemini eleştiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin Portekizli çalıştırıcı ile şampiyonluk yarışı içerisinde olamayacağını savundu. Dilmen ayrıca, takımdan gönderilen Caner Erkin'in mevcut sistemde diğer oyunculardan daha iyi performans gösterebileceğini iddia etti.

Spor 31.10.2021, 14:53 31.10.2021, 14:55
"Fenerbahçe'den gönderilmeseydi hepsinden daha iyi oynardı"

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, üst üste 3. yenilgisini alan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'yı oyun sistemi üzerinden eleştirdi ve Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılması gerektiğini söyledi.

Dilmen'in maçın ardından TRT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle;

"Hoca tercihi yanlış"

"Benim için sürpriz olmayan bir 11 hafta geride kaldı Fenerbahçe adına. Geçen seneye göre daha güçlendirilmiş kadro ama hoca tercihi yanlıştı. Fenerbahçe maçı çevirebilirdi ama kırılma anlarında yoktu."

"Fenerbahçe'nin 8 puan geriye düşecek bir kadrosu yok"

"Fenerbahçe'nin bu lig için güçlü bir kadrosu var. Liderden 8 puan geriye düşecek bir kadrosu yok. Üçlü oynamak isterken, takımın tamamını düşünmek gerekir. Yoksa Fenerbahçe tabii ki üçlü oynayabilir."

"Fenerbahçe gibi bir takım 6 savunmayla oynamaz"

"Fenerbahçe beşli savunmayla oynuyor. Hatta Gustavo da stoper gibi oynuyor. Fenerbahçe gibi bir takım 6 savunmayla oynamaz."

"Ne hücum ne de savunma yapabiliyorsun"

"İşler kötü gidiyorken, bir çılgınlık yapın. Size göre çılgınlık tabii ama göre futbolun doğrusu. Pereira dörtlü oynatabilen bir teknik adam. Daha önce Fenerbahçe'de oynamıştı. Fenerbahçe Giresunspor-Kasımpaşa maçlarını zor bitirdi. Bu tesadüf değil, ne hücum yapıyorsun ne savunma yapabiliyorsun."

"Fenerbahçe'yi çok fena yaparlar"

"Fenerbahçe'ye karşı 4-4-2'yi çok iyi oynayan bir takım olsun, santrforları stoperlerin arasına sok falan... Çok fena yaparlar Fenerbahçe'yi."

"Caner hepsinden iyi oynardı"

"Böyle bir oyun sisteminde; beğenilmeyen, gönderilen Caner Erkin kenarda çok iyi oynardı. Caner, şu an takımdakilerin hepsinden daha iyi oynardı kanatta."

"Mesut bu sistemde olmaz"

"Mesut Özil'le geçen gün görüştüm, ayrılık gibi bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Ama bu sistemde Mesut olmaz. Daha önce de konuşmuştuk Alex de olmaz bu sistemde."

"Kadro genişliği Trabzonspor'dan iyi"

"Fenerbahçe'nin geniş kadrosunun Trabzonspor'dan iyi olduğunu düşünüyorum. İlk 11 demiyorum bakın, kadro genişliği diyorum."

"Emre devam etseydi daha iyi olurdu"

"Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Vitor Pereira, kadrosu değil. Geçen sezondan daha iyi kadro ama sıkıntı hoca. Dörtlü oynayan kim gelse takım daha iyi olur. Geçen sene Emre (Belözoğlu) devam etseydi daha iyi olurdu şu andan. Bunu Emre olduğu için söylemiyorum..."

"Bu hocayla olmaz"

"Fenerbahçe'nin başkanı uçakta hocaya sormalı 'böyle, bu sistemle devam mı' diye, eğer 'evet' derse gel kardeşim deyip.... Geçen hafta da söylemiştim bak bir hafta daha gitti. Bence Ali Koç, değiştirmeli hocayı. Bu hocayla son 10 haftada şampiyonluk yarışı içerisinde olmaz Fenerbahçe. Kolay karar değildir bu ama kesin olarak yapılmalı. Tren kaçtı, kaçıyor. Ben neye güveniyorum? Camiaya ve kadroya güveniyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu şampiyonluğa oynar."

#Rıdvan Dilmen
Yorumlar (0)
banner35
18
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Konyaspor 11 20
5. Alanyaspor 10 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 10 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Adana Demirspor 10 13
11. Sivasspor 11 12
12. Başakşehir 10 12
13. Gaziantep FK 10 12
14. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
15. Kayserispor 10 11
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 11 21
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Burnley 10 7
18. Leeds United 9 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3