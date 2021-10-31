"Fenerbahçe'den gönderilmeseydi hepsinden daha iyi oynardı"

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, üst üste 3. yenilgisini alan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Vitor Pereira'yı oyun sistemi üzerinden eleştirdi ve Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılması gerektiğini söyledi.

Dilmen'in maçın ardından TRT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle;

"Hoca tercihi yanlış"

"Benim için sürpriz olmayan bir 11 hafta geride kaldı Fenerbahçe adına. Geçen seneye göre daha güçlendirilmiş kadro ama hoca tercihi yanlıştı. Fenerbahçe maçı çevirebilirdi ama kırılma anlarında yoktu."

"Fenerbahçe'nin 8 puan geriye düşecek bir kadrosu yok"

"Fenerbahçe'nin bu lig için güçlü bir kadrosu var. Liderden 8 puan geriye düşecek bir kadrosu yok. Üçlü oynamak isterken, takımın tamamını düşünmek gerekir. Yoksa Fenerbahçe tabii ki üçlü oynayabilir."

"Fenerbahçe gibi bir takım 6 savunmayla oynamaz"

"Fenerbahçe beşli savunmayla oynuyor. Hatta Gustavo da stoper gibi oynuyor. Fenerbahçe gibi bir takım 6 savunmayla oynamaz."

"Ne hücum ne de savunma yapabiliyorsun"

"İşler kötü gidiyorken, bir çılgınlık yapın. Size göre çılgınlık tabii ama göre futbolun doğrusu. Pereira dörtlü oynatabilen bir teknik adam. Daha önce Fenerbahçe'de oynamıştı. Fenerbahçe Giresunspor-Kasımpaşa maçlarını zor bitirdi. Bu tesadüf değil, ne hücum yapıyorsun ne savunma yapabiliyorsun."

"Fenerbahçe'yi çok fena yaparlar"

"Fenerbahçe'ye karşı 4-4-2'yi çok iyi oynayan bir takım olsun, santrforları stoperlerin arasına sok falan... Çok fena yaparlar Fenerbahçe'yi."

"Caner hepsinden iyi oynardı"

"Böyle bir oyun sisteminde; beğenilmeyen, gönderilen Caner Erkin kenarda çok iyi oynardı. Caner, şu an takımdakilerin hepsinden daha iyi oynardı kanatta."

"Mesut bu sistemde olmaz"

"Mesut Özil'le geçen gün görüştüm, ayrılık gibi bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum. Tedavideydi. Ama bu sistemde Mesut olmaz. Daha önce de konuşmuştuk Alex de olmaz bu sistemde."

"Kadro genişliği Trabzonspor'dan iyi"

"Fenerbahçe'nin geniş kadrosunun Trabzonspor'dan iyi olduğunu düşünüyorum. İlk 11 demiyorum bakın, kadro genişliği diyorum."

"Emre devam etseydi daha iyi olurdu"

"Fenerbahçe'nin esas sıkıntısı Vitor Pereira, kadrosu değil. Geçen sezondan daha iyi kadro ama sıkıntı hoca. Dörtlü oynayan kim gelse takım daha iyi olur. Geçen sene Emre (Belözoğlu) devam etseydi daha iyi olurdu şu andan. Bunu Emre olduğu için söylemiyorum..."

"Bu hocayla olmaz"

"Fenerbahçe'nin başkanı uçakta hocaya sormalı 'böyle, bu sistemle devam mı' diye, eğer 'evet' derse gel kardeşim deyip.... Geçen hafta da söylemiştim bak bir hafta daha gitti. Bence Ali Koç, değiştirmeli hocayı. Bu hocayla son 10 haftada şampiyonluk yarışı içerisinde olmaz Fenerbahçe. Kolay karar değildir bu ama kesin olarak yapılmalı. Tren kaçtı, kaçıyor. Ben neye güveniyorum? Camiaya ve kadroya güveniyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu şampiyonluğa oynar."