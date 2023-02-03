Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak paylaşım
Fenerbahçe, sosyal medyadan Galatasaray'ı kızdıracak bir paylaşımda bulundu.
Spor 03.02.2023, 19:13 03.02.2023, 19:24
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Kulüp yöneticileri ve Jorge Jesus'un ardından Fenerbahçe bu kez Galatasaray'a yönelik "adalet" ve "ayrıcalık" göndermesinde bulundu.
Sarı lacivertliler sosyal medya hesaplarında "adalet" yazısından "ayrıcalık" yazısına dönen gif paylaştı.
#Adaletimsi pic.twitter.com/CNMs58FBng— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 3, 2023
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