Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak paylaşım

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının yankıları sürüyor. Kulüp yöneticileri ve Jorge Jesus'un ardından Fenerbahçe bu kez Galatasaray'a yönelik "adalet" ve "ayrıcalık" göndermesinde bulundu.



Sarı lacivertliler sosyal medya hesaplarında "adalet" yazısından "ayrıcalık" yazısına dönen gif paylaştı.