Fenerbahçe'de yoğun antrenman: İrfan Can Kahveci sinirden ağladı
Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Rakip kaleciye kadar baskı yapılmasını isteyen Jesus, Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig arasında fiziksel olarak büyük fark olduğunu anlatırken, oyuncularına nefes aldırmıyor. Hatta sarı-lacivertli takımda yoğun antrenman temposuna ayak uydurmakta zorlanan İrfan Can Kahveci'nin sinirden ağladığı öğrenildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un hedefi sarı-lacivertli futbolcuların fizik kondisyon kapasitesini Avrupa seviyesine çıkarmak. Şampiyonlar Ligi’ndeki rakiplerin fiziksel gücü ile Süper Lig’deki takımların fiziksel gücü arasında büyük fark olduğunu belirten Jorge Jesus bu farkı azaltabilmek için oyunculara kamp boyunca yüksek tempolu antrenmanlar uyguladı.
Futbolcular adım atmakta zorlanıyor
Antrenman temposu nedeniyle futbolcuların adeta adım atacak hali kalmazken, teknik direktör Jorge Jesus detaylı analizlerle oyunculara neden yüksek tempolu antrenmanlar yaptıklarını anlatıyor. Tempolu ve agresif bir takım kurmayı hedefleyen teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularından kaleciye kadar baskı yapılmasını istiyor. Bunun için de futbolcuların fiziksel güç anlamında üst seviyede olması gerekiyor.
İrfan Can Kahveci sinirden ağladı
90 dakika boyunca takımının fiziksel anlamda ayakta kalması için yoğun tempoda çalıştıran Jorge Jesus, adeta oyuncuların pestilini çıkarttı. Hatta Fenerbahçe’de yoğun antrenman temposuna ayak uydurmada zorlanan İrfan Can Kahveci'nin sinirden ağladığı öğrenildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31