Fenerbahçe’de yeni teknik direktörden sürprizli kamp kadrosu

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un kadrosu şekilleniyor. Deneyimli teknik adamın kamp kadrosuna almadığı isimler muhtemel ayrılıklar için ciddi bir sinyal olarak yorumlanırken yerleri garanti 7 isim de ortaya çıktı.

Sarı lacivertli ekipte dün başlayan kampta Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Miguel Crespo, Max Meyer, Steven Caulker, Luiz Gustavo ve Serdar Aziz, Graz’a götürülmedi. Fenerbahçe bu oyuncuların tedavi amaçlı olarak İstanbul’da kaldığını duyurdu.

YOLCULAR NETLEŞİYOR

Steven Caulker, Max Meyer ve Mauricio Lemos’un kadroda düşünülmediği için İstanbul’da bırakıldığı öğrenilirken tedavisi süren Miguel Crespo tedbiren evde bırakıldı. Miguel Crespo gibi Avrupa’dan talipleri olan Marcel Tisserand da bu nedenle Avusturya’ya götürülmedi.

Son maçta da oynamayan Luiz Gustavo’nun sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadığı ifade edilirken yine Serdar Aziz ile Nazım Sangare'nin de aynı gerekçe ile kampta yer almadığı öğrenildi.

SAMATTA'YA YENİ ŞANS

Ancak kafilede yer alan en dikkat çekici isim Mbawana Samatta oldu. Geçen yılı Royal Antwerp’te kiralık geçiren Tanzanyalı golcüyü görmek isteyen Jorge Jesus’un yapılacak 2 maç sonrası karar vermesi bekleniyor.

7 İSMİN YERİ GARANTİ

Samandıra’da oynanan üçüncü hazırlık maçı olan Al Shamal mücadelesinde milli takımlardan dönen oyunculara da şans veren Fenerbahçe Teknik Direkttörü Jorge Jesus’un kafasındaki kadro şekillenmeye başladı.

Şu an Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln Henrique ve Bruma’nın yerleri garanti gibi gözükürken, Emre Mor’un katılımıyla bu rakamın 8 olması bekleniyor. Ön libero, orta saha ve forvet hattında ciddi bir rekabet yaşanacak.

İrfan Can, Mert Hakan ve Berisha da rekabette şimdilik bir adım önde bulunuyor. (Hürriyet)