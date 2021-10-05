Fenerbahçe'de Vitor Pereira hücum üçlüsünü arıyor

Süper Lig’deki son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 19 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, takımda iskelet sayılabilecek bir hücum hattının oluşmaması dikkat çekti.

Sarı-lacivertli takımı 3-4-3 sistemiyle oynatan teknik direktör Vitor Pereira, hücum hattında ideal üçlüsünü bulamadı. Portekizli teknik adam, yoğun maç temposu ve sakatlıklar nedeniyle ilk 8 haftada hücum hattında farklı isimlere görev verdi. Fenerbahçe’de ileri üçlüde 10 farklı oyuncu görev alırken, 8 farklı hücum üçlüsü denendi. Sarı-lacivertli takım, ligde 12 gol attı.

Adana Demirspor maçında Mesut Özil, İrfan Can ve Samatta hücum bölgesinde yer alırken, Antalyaspor’a karşı Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya ve Samatta ileri 3’lüyü oluşturdu. Altay mücadelesinde Osayi- Samuel, Muhammed Gümüşkaya ile Valencia uç bölgede sahaya çıkarken, Sivasspor’a karşı hücum hattını Mesut, Rossi ve Berisha oluşturdu. Başakşehir maçında yine değişikliğe gidilirken Muhammed Gümüşkaya, Pelkas ve Berisha ileride sahaya çıktı. GZT Giresunspor maçında Mesut, Rossi, Valencia; Hatay karşısında Rossi, Berisha ve Valencia; Kasımpaşa mücadelesinde Rossi, Berisha ve Serdar Dursun ön bölgede yer aldı.

Savunma oturdu

Fenerbahçe’de savunma üçlüsü ise oturdu. İlk hafta Tisserand, Szalai ve Novak’a görev veren, Serdar Aziz’i yedek soyunduran Vitor Pereira, Kim Min-Jae’nin transferinin ardından Tisserand-Kim Min-Jae ve Szalai ideal savunma üçlüsünü oynattı. Tisserand ve Serdar’ın sakatlıklarında üçlü değişse de Kim Min-Jae ve Szalai değişmedi.