Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de adaylar arasında yer alan Slaven Bilic, Beejing Guoan ile bugün son maçına çıkıyor. Hırvat teknik direktörün ekibi ile bugün Shenzhen deplasmanına çıkacağı ve Çin’deki kariyerini bu maçla noktalayacağı belirtildi. Sarı-lacivertliler de Bilic ile temaslarını sürdürüyor.

Niko Kovac'a şartları soruldu

Fenerbahçe’de bir başka Hırvat teknik direktör de gündemde. Sarı-lacivertliler Monaco ile yollarını ayıran Niko Kovac’ı da gündemine aldı. Yönetimin Hırvat teknik adamla temasa geçerek, şartlarını sorduğu gelen haberler arasında.

Birkaç gün içinde açıklanacak

Ligin ikinci yarısının bu hafta başlayacak olması, Fenerbahçe’nin elini çabuk tutmasını gerektiriyor. Bu nedenle, yeni teknik adamın birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.